Вайсфельд: обмен Капризова в «Баффало» выглядит более реальным, чем возвращение в ЦСКА

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с продлением контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» и возможным обменом россиянина в «Баффало Сэйбрз» на Джека Айкела.

«Более жизнеспособным выглядит обмен Капризова в «Баффало» на Джека Айкела, о котором заговорили за океаном. Это вполне возможный вариант. Другое дело, что неизвестно, в каком состоянии Айкел? А у него действующий контракт на $ 10 млн. Так логичнее для «Миннесоты» эти деньги Капризову отдать. Тем не менее этот обмен всё равно выглядит более реальным, чем возвращение Кирилла в ЦСКА», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация о том, что генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не исключает возможности обмена российского форварда Кирилла Капризова на капитана «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.