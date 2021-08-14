Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд: обмен Капризова в «Баффало» выглядит более реальным, чем возвращение в ЦСКА

Вайсфельд: обмен Капризова в «Баффало» выглядит более реальным, чем возвращение в ЦСКА
Комментарии

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с продлением контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» и возможным обменом россиянина в «Баффало Сэйбрз» на Джека Айкела.

«Более жизнеспособным выглядит обмен Капризова в «Баффало» на Джека Айкела, о котором заговорили за океаном. Это вполне возможный вариант. Другое дело, что неизвестно, в каком состоянии Айкел? А у него действующий контракт на $ 10 млн. Так логичнее для «Миннесоты» эти деньги Капризову отдать. Тем не менее этот обмен всё равно выглядит более реальным, чем возвращение Кирилла в ЦСКА», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация о том, что генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не исключает возможности обмена российского форварда Кирилла Капризова на капитана «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.

Новость по теме
Журналист из Миннесоты: мы должны поверить, что Капризов хочет играть в лиге ниже уровнем?
Новость по теме
«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало» на Айкела
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021