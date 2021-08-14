Вайсфельд: обмен Капризова в «Баффало» выглядит более реальным, чем возвращение в ЦСКА

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с продлением контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» и возможным обменом россиянина в «Баффало Сэйбрз» на Джека Айкела.
«Более жизнеспособным выглядит обмен Капризова в «Баффало» на Джека Айкела, о котором заговорили за океаном. Это вполне возможный вариант. Другое дело, что неизвестно, в каком состоянии Айкел? А у него действующий контракт на $ 10 млн. Так логичнее для «Миннесоты» эти деньги Капризову отдать. Тем не менее этот обмен всё равно выглядит более реальным, чем возвращение Кирилла в ЦСКА», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
Напомним, ранее появилась информация о том, что генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не исключает возможности обмена российского форварда Кирилла Капризова на капитана «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.
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