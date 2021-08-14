Нападающий «Салавата» Амиров сломал ключицу после того, как врезался в борт

Стало известно, какую травму получил нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» (6:2).

В одном из эпизодов хоккеист неудачно врезался лицом в борт. Амиров какое-то время пролежал на льду. Партнёры помогли ему подняться, после чего форвард был отправлен сразу в раздевалку.

«Нападающий „Салавата Юлаева“ Родион Амиров сломал ключицу. Он выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель», — сообщил обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву агент игрока Станислав Романов.

Напомним, «Салават Юлаев» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с череповецкой «Северсталью» со счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.