Нападающий «Салавата» Амиров сломал ключицу после того, как врезался в борт
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Стало известно, какую травму получил нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» (6:2).
В одном из эпизодов хоккеист неудачно врезался лицом в борт. Амиров какое-то время пролежал на льду. Партнёры помогли ему подняться, после чего форвард был отправлен сразу в раздевалку.
«Нападающий „Салавата Юлаева“ Родион Амиров сломал ключицу. Он выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель», — сообщил обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву агент игрока Станислав Романов.
Напомним, «Салават Юлаев» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с череповецкой «Северсталью» со счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.
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