Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата» Амиров сломал ключицу после того, как врезался в борт

Нападающий «Салавата» Амиров сломал ключицу после того, как врезался в борт
Комментарии

Стало известно, какую травму получил нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» (6:2).

В одном из эпизодов хоккеист неудачно врезался лицом в борт. Амиров какое-то время пролежал на льду. Партнёры помогли ему подняться, после чего форвард был отправлен сразу в раздевалку.

«Нападающий „Салавата Юлаева“ Родион Амиров сломал ключицу. Он выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель», — сообщил обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву агент игрока Станислав Романов.

Напомним, «Салават Юлаев» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с череповецкой «Северсталью» со счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.

Новость по теме
Амиров врезался лицом в борт и не смог доиграть матч с «Северсталью»
Новость по теме
Лямся — о травме Амирова: возможно, сыграла свою роль пятница 13-е
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021