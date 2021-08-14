Копп — о продлении контракта с «Виннипегом»: рад, что мы пришли к мирным переговорам

Форвард Эндрю Копп прокомментировал продление контракта с «Виннипег Джетс».
«Я рад. Доволен тем, как команда улучшилась в межсезонье. Мы считаем, что мы та команда, которая может пройти весь путь в этом сезоне. Так что я очень рад вернуться и рад, какая у нас собралась команда.
За последние два года у меня появилось намного больше возможностей. Я продолжал становиться лучше. Рад, что мне не пришлось проходить через процесс арбитража, и счастлив, что мы пришли к мирным переговорам, которые прошли быстро.
Чувствую, что становлюсь лучше с каждым сезоном в НХЛ. Хочу, чтобы в этом сезоне всё было так же. Я не слишком беспокоюсь о статистике или о чем-то подобном. Я беспокоюсь о том, чтобы помочь команде побеждать. Просто пытаюсь доказать свою ценность и дальше прибавлять», — цитирует Коппа официальный сайт «Джетс».
В 55 матчах прошлого чемпионата НХЛ Копп установил личные рекорды по голам (15), передачам (24) и очкам (39). В 8 играх плей-офф на его счету 2 ассиста.
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