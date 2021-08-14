Экс-защитник «Авангарда» Бондарев перешёл в клуб 4-го дивизиона Швеции

Бывший защитник «Авангарда» Алексей Бондарев перешёл в «Гутс» — клуб 4-го по рангу дивизиона Швеции, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



38-летний игрок пропустил минувший сезон, в июне сообщалось о том, что он подписал контракт с фарм-клубом московского «Динамо» в ВХЛ, который позже был расформирован.



Бондарев также будет работать в качестве тренера по развитию с игроками молодёжной и юниорской команд шведского клуба.



Отметим, что ранее в «Гутс» перешёл другой россиянин — бывший нападающий системы «Локомотива» Максим Зюзякин.

Ранее Бондарев выступал в «Тракторе», «Нефтехимике», «Спартаке», ЦСКА, «Металлурге», «Локомотиве» и «Авангарде». Последним клубом хоккеиста был «Авангард», который он покинул в прошлом году.



В сезоне- 2019/2020 защитник провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и отдал три результативные передачи. В плей-офф того сезона у игрока сыграно шесть встреч.