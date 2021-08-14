Мильштейн: семья Василевского раньше выживала, зарабатывая на жизнь сдачей бутылок

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о том, что семья российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского раньше сдавала бутылки, чтобы заработать на жизнь.
«У Василевского и его партнёра по «Тампе», нападающего Никиты Кучерова, было не самое простое детство. Был период, когда семья Андрея в середине 2000-х годов буквально выживала, зарабатывая на жизнь сдачей бутылок. Однажды Василевский сказал: «Обещаю, что вырасту и сделаю так, что больше вы никогда не будете так жить». И своё слово сдержал», — цитирует Мильштейна «РБК-Спорт».
В прошедшем сезоне НХЛ Василевский провёл 42 матча в регулярном чемпионате и оформил пять шат-аутов. В плей-офф на счету Василевского пять сухих игр из 23. По итогам Кубка Стэнли — 2021 вратарь был признан самым ценным игроком.
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