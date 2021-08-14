Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» отправится на турнир в Казани без нескольких ключевых игроков

«Салават Юлаев» отправится на турнир в Казани без нескольких ключевых игроков
Комментарии

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаев» Ринат Баширов рассказал о том, что на предсезонный турнир в Казани команда отправится без нескольких ключевых игроков.

«К сожалению, в последней игре за Кубок Республики Башкортостан несколько ключевых игроков нашей команды получили травмы. Поэтому они не смогут принять участие в предсезонном турнире чемпионов в Казани. Желаем им скорейшего выздоровления. Кроме того, ряд игроков уедут в свои национальные сборные на отборочные олимпийские турниры. Шакир Мухамадуллин отбыл в расположение молодёжной сборной. Очень жаль, хотелось выступить в Казани в оптимальном составе», – цитирует Баширова «Башинформ».

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.

Главный талант «Салавата» получил тяжёлую травму. Сломал ключицу после удара о борт Главный талант «Салавата» получил тяжёлую травму. Сломал ключицу после удара о борт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021