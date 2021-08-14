«Салават Юлаев» отправится на турнир в Казани без нескольких ключевых игроков
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Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаев» Ринат Баширов рассказал о том, что на предсезонный турнир в Казани команда отправится без нескольких ключевых игроков.
«К сожалению, в последней игре за Кубок Республики Башкортостан несколько ключевых игроков нашей команды получили травмы. Поэтому они не смогут принять участие в предсезонном турнире чемпионов в Казани. Желаем им скорейшего выздоровления. Кроме того, ряд игроков уедут в свои национальные сборные на отборочные олимпийские турниры. Шакир Мухамадуллин отбыл в расположение молодёжной сборной. Очень жаль, хотелось выступить в Казани в оптимальном составе», – цитирует Баширова «Башинформ».
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.
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