«Салават Юлаев» отправится на турнир в Казани без нескольких ключевых игроков

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаев» Ринат Баширов рассказал о том, что на предсезонный турнир в Казани команда отправится без нескольких ключевых игроков.

«К сожалению, в последней игре за Кубок Республики Башкортостан несколько ключевых игроков нашей команды получили травмы. Поэтому они не смогут принять участие в предсезонном турнире чемпионов в Казани. Желаем им скорейшего выздоровления. Кроме того, ряд игроков уедут в свои национальные сборные на отборочные олимпийские турниры. Шакир Мухамадуллин отбыл в расположение молодёжной сборной. Очень жаль, хотелось выступить в Казани в оптимальном составе», – цитирует Баширова «Башинформ».

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.