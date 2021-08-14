Константин Барулин продолжит карьеру в Швеции

Российский голкипер Константин Барулин подписал контракт с шведским клубом «Бурос», сообщает официальный «инстаграм» клуба. Соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне клуб выступал в шведской южной лиге ХоккейЭттан и занял последнее место в плей-офф этапа проигравших.



Константин Барулин начал прошлый сезон в «Нефтехимике» и провёл за него 21 матч, после чего уехал играть за «Пардубице». Там вратарь провёл восемь игр в регулярном чемпионате и оформил один шат-аут.

«Пардубице» по итогам прошлого сезона заняла седьмое место в чемпионате Чехии и вышла в плей-офф, где во втором раунде уступила «Младе-Болеслав».

Напомним, ранее Барулин также выступал за московский «Спартак», «Атлант», ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард», «Сочи». За сборную голкипер играл до 2015 года.