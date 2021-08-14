Агент Ильи Сорокина ответил на вопрос, продлит ли голкипер контракт с «Айлендерс»

Агент российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина Дэн Мильштейн ответил на вопрос, продлит ли россиянин контракт с «Айлендерс».



«Мы близки к заключению контракта, есть несколько вариантов будущего соглашения. Илья — один из самых талантливых вратарей. Существовал вариант с обменом, но он не хотел его даже рассматривать, так как желал однозначно остаться в «Айлендерс». Илью на данном этапе карьеры всё устраивает», — цитирует Мильштейна «РБК-Спорт».

Прошедший сезон в НХЛ стал для Сорокина первым в карьере. Голкипер провёл 22 матча в регулярном чемпионате-2020/2021 и оформил три шат-аута. В плей-офф на его счету семь игр.

Напомним, последним клубом вратаря в КХЛ был московский ЦСКА. Ранее игрок также выступал за новокузнецкий «Металлург».