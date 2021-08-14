НХЛ может удерживать зарплату в случае отказа от вакцинации

Ассоциация игроков НХЛ попросила хоккеистов вакцинироваться от коронавируса и предупредила о возможной потере в зарплате, если они этого не сделают, сообщает The Athletic.

Ассоциация обсудила возможность удержания у команд зарплаты, если невакцинированный игрок заразится COVID-19 или если невакцинированный игрок не сможет сопровождать свою команду в поездках, где местные или федеральные власти требуют вакцинации для входа.

Когда эти протоколы и политики будут согласованы, они будут представлены на рассмотрение федеральным и местным органам власти. Не сразу ясно, будут ли эти протоколы и положения включать какие-либо явные положения о невакцинированных игроках и потенциальной потере заработной платы, но профсоюз проинформировал своих членов о такой возможности на прошлой неделе, чтобы предоставить достаточно времени и информации для составления планов на предстоящий сезон.