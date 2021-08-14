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«Адмирал» снова может подписывать контракты с игроками благодаря помощи губернатора

«Адмирал» снова может подписывать контракты с игроками благодаря помощи губернатора
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«Адмирал» получил доступ к ЦИБ, теперь клуб может подписывать контракты с игроками.

«Адмирал» получил доступ к Центральной информационной базе (ЦИБ), дающий право подписывать контракты с игроками, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, клубу был закрыт доступ в ЦИБ из-за вовремя не поданной конкурсным управляющим информации о тренере и четырёх игроках, перед которыми сохранилась задолженность по заработной плате у старого юридического лица. Ограничение доступа парализовало работу клуба и закрыло возможность контрактовать новых игроков, прибывших в расположение команды. Только личное вмешательство губернатора Приморского края Олега Кожемяко помогло разрешить ситуацию. На данный момент клуб подписал соглашение с тренером и четырьмя игроками и выполняет выплаты согласно договорённостям. Континентальная хоккейная лига открыла ЦИБ для ХК «Адмирал».

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