«Адмирал» снова может подписывать контракты с игроками благодаря помощи губернатора

«Адмирал» получил доступ к ЦИБ, теперь клуб может подписывать контракты с игроками.
«Адмирал» получил доступ к Центральной информационной базе (ЦИБ), дающий право подписывать контракты с игроками, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, клубу был закрыт доступ в ЦИБ из-за вовремя не поданной конкурсным управляющим информации о тренере и четырёх игроках, перед которыми сохранилась задолженность по заработной плате у старого юридического лица. Ограничение доступа парализовало работу клуба и закрыло возможность контрактовать новых игроков, прибывших в расположение команды. Только личное вмешательство губернатора Приморского края Олега Кожемяко помогло разрешить ситуацию. На данный момент клуб подписал соглашение с тренером и четырьмя игроками и выполняет выплаты согласно договорённостям. Континентальная хоккейная лига открыла ЦИБ для ХК «Адмирал».
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