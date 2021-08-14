Тренер вратарей ЦСКА оценил голкиперов команды

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов поделился мнением о голкиперах армейцев.



«Сейчас не нужно торопиться с оценками. У ребят есть своё прошлое, есть имя, которое они себе заработали в Казани и Челябинске. У Рейдеборна послужной список чуть побольше, он и в Швеции хорошо отыграл. Он игрок сборной, и Федотов привлекается в сборную России. С этим всё в порядке. Но новая команда для любого игрока – небольшой дискомфорт. И хотелось бы создать для них комфортную ситуацию.



Ребята молодцы, трудятся хорошо. Это касается и Адама с Иваном, и нашей молодёжи, которая была у нас в течение всей предсезонки.



Кто номер один? Пока не готов сказать. На старте сезона шансы вратарей всегда равны. Это же истина», – цитирует Наумова официальный сайт армейцев.