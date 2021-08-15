«Ванкувер» подписал трёхлетний контракт с Дикинсоном с кэпхитом $ 2,65 млн

«Ванкувер Кэнакс» подписал контракт с нападающим Джейсоном Дикинсоном, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 3 года и с кэпхитом $ 2,65 млн.
Стороны избежали арбитражного слушания, которое должно было состояться 20 августа.
Напомним, что «Ванкувер» выменял Дикинсона в июле перед драфтом расширения, отдав «Даллас Старз» выбор в 3-м раунде драфта-2021.
В прошкдшем сезоне форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 15 очков: забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач.
Предыдущая зарплата хоккеиста составляла $ 1.5 млн в год.
В первом матче НХЛ сезона-2021/2022 «Ванкувер» в гостях сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» 14 октября. Первая домашняя встреча состоится 27 октября с «Миннесотой Уайлд».
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