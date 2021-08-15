Экс-игрок «Салавата» и «Далласа» Вишневский завершил карьеру и вошёл в штаб «Динамо-Алтай

Бывший защитник «Салавата Юлаева» и «Даллас Старз» Иван Вишневский завершил карьеру игрока и стал тренером-селекционером в «Динамо-Алтай» из родного Барнаула, сообщает официальный сайт клуба. Команба выступает в первенстве ВХЛ.
Прошедший сезон игрок начал в ВХЛ в «Ладе» и провёл 17 матчей в регулярном чемпионате, набрав четыре очка (1+3). Затем хоккеист уехал в «Попрад», где сыграл в 10 играх регулярки и набрал также четыре очка: забросил шайбу и отдал три результативные передачи. А также принял участие в пяти встречах плей-офф, где заработал три балла за результативность (1+2).
В КХЛ Вишневский выступал с 2011 по 2020 годы.
Также на его счету пять игр в НХЛ за «Даллас». В них он отдал две результативные передачи. Игрок был выбран под общим 27-м номером на драфте-2006.
- 15 августа 2021
-
10:32
-
09:47
-
09:10
-
08:49
-
08:39
- 14 августа 2021
-
23:55
-
23:53
-
22:58
-
22:30
-
21:04
-
19:41
-
19:05
-
18:40
-
18:35
-
18:17
-
17:38
-
16:53
-
16:38
-
16:29
-
15:55
-
15:10
-
15:06
-
14:47
-
14:20
-
13:56
-
13:28
-
13:00
-
12:54
-
12:36
-
12:17
-
11:58
-
11:37
-
11:14
-
10:59
-
10:47