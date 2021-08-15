Экс-игрок «Салавата» и «Далласа» Вишневский завершил карьеру и вошёл в штаб «Динамо-Алтай

Бывший защитник «Салавата Юлаева» и «Даллас Старз» Иван Вишневский завершил карьеру игрока и стал тренером-селекционером в «Динамо-Алтай» из родного Барнаула, сообщает официальный сайт клуба. Команба выступает в первенстве ВХЛ.



Прошедший сезон игрок начал в ВХЛ в «Ладе» и провёл 17 матчей в регулярном чемпионате, набрав четыре очка (1+3). Затем хоккеист уехал в «Попрад», где сыграл в 10 играх регулярки и набрал также четыре очка: забросил шайбу и отдал три результативные передачи. А также принял участие в пяти встречах плей-офф, где заработал три балла за результативность (1+2).



В КХЛ Вишневский выступал с 2011 по 2020 годы.



Также на его счету пять игр в НХЛ за «Даллас». В них он отдал две результативные передачи. Игрок был выбран под общим 27-м номером на драфте-2006.