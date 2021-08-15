Журналист The Athletic: предполагаю, кэпхит Свечникова в «Каролине» составит $ 7-8 млн

Журналист The Athletic Сара Цивиан поделилась мнением о ситуации с контрактом форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.
«Он хочет «мостик» или долгосрочное соглашение? Спросите у Марка Бержевена. Ладно, шучу. Считаю, что «мостик» на несколько лет будет иметь смысл после всё ещё сильного, но не самого лучшего его сезона в эти неопределённые времена с потолком зарплат.
В то же время, готова поспорить, что «Каролина» хочет подписать его на долгий срок. Предполагаю, что кэпхит будет в диапазоне $ 7-8 млн», – написала Цивиан на сайте The Athletic.
21-летний Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (15+27) очка при полезности «+1». В плей-офф форвард сыграл в 11 встречах, набрав 8 (2+6) баллов при общей полезности «+4».
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