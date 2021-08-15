«Виннипег» утвердил ретро-форму в качестве 3-й на сезон-2021/2022
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«Виннипег Джетс» утвердил ретро-форму в качестве альтернативного комплекта на следующий сезон, сообщает клуб в «Инстаграме».
Клуб проведет в ней 14 матчей. Впервые команда выйдет в ней на лёд 9 ноября в матче против «Сент-Луис Блюз».
Дизайн комплекта основан на форме «Виннипега» в 1970-е годы.
В прошедшем сезоне НХЛ «Джетс» набрали 63 очка в 56 матчах, заняли третье место в таблице Северного дивизиона и вышли в плей-офф, где в первом раунде обыграли «Эдмонтон Ойлерз» (4-0), а во втором с тем же счётом уступили будущему финалисту Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс».
В сезоне-2021/2022 «Виннипег» проведёт первый матч 14 октября в гостях с «Анахайм Дакс». Дома команда впервые сыграет 22 октября с тем же соперником.
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