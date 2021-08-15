Овечкин – Яшкину: дай бог, чтобы всё получилось в «Аризоне»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о переходе форварда Дмитрия Яшкина в «Аризону Койотс».



«Я думаю, результат налицо. Все понимают, что Дима стал сильнее. Не просто так Яшкин был одним из лучших нападающих чемпионата КХЛ. Дай бог, чтобы у него всё получилось в «Аризоне», и он бы там хорошо закрепился», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив в 59 матчах регулярного чемпионата 38 шайб и отдав 22 голевые передачи. В плей-офф он принял участие в десяти играх, набрав 8 (5+3) результативных баллов.



В списке лучших бомбардиров он занял четвёртое место, набрав 60 (38+22) очков.



В Национальной хоккейной лиге Яшкин играл за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». В 2011 году он был выбран «блюзменами» во втором раунде под общим 41-м номером.