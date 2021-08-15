Овечкин прокомментировал решение стать инвестором футбольного клуба
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему решил стать совладельцем футбольного клуба.
«Так ведь я люблю футбол. У меня отец был футболистом. Мне сделали хорошее предложение. И почему бы нет? Мне интересна эта тема. Вот мы сейчас вернёмся в Америку. Там уже идёт сезон, и я обязательно буду посещать матчи «Спирита», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что 9 мая стало известно, что капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».
27 июля Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» сроком на пять лет. Нападающий заработает $ 47,5 млн ($ 9,5 млн в год). Хоккеист выступает в НХЛ с 2005 года.
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