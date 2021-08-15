Тимкин: поражение от Канады на ЧМ-2021 самое обидное. До сих пор вспоминаю тот матч

Нападающий петербургского СКА и сборной России Евгений Тимкин вспомнил поражение от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021 в Латвии.



«Моя стихия выжимать максимум из любой ситуации? Скорее всего, это идёт от воспитания в детской школе, что всегда нужно работать до конца, быть честным перед собой и хоккеем. Думаю, всё дело в этом. А так, конечно, согласен.



Поражение от Канады самое обидное в карьере? Да, очень болезненное поражение. Честно, до сих пор остался осадок. Могли выиграть, всё складывалось, игра шла. Мы же хорошо играли.



Мы встречались со сборной Канады на чемпионате мира. Начали говорить, что вышли школьники. Не знаю… Люди также играют в НХЛ. Это поражение очень горькое, обидное, до сих пор вспоминаю тот матч.



Есть ли приятный осадок от того, что забил в том матче? Вообще нет. Лучше бы я не забил, а команда выиграла.

Я не читал и никогда не читаю, что пишут после матчей. Всегда говорю родным, чтобы не обращали внимания и ни на что не отвечали. Так было, есть и будет. Найдутся люди, которые захотят позлорадствовать. Мы сами выбрали такой путь, где критиковать может кто угодно, а хвалят – очень редко», – цитирует Тимкина «Спорт-Экспресс».