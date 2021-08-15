Журналист The Athletic: в «Каролине» рассматривали Тарасенко в качестве усиления

Журналист The Athletic Сара Цивиан поделилась мнением об усилении атакующей линии «Каролины Харрикейнз».
«Я думаю, что одна из причин нынешней атмосферы недоверия к руководству – они делают всё то, что сделали, и при этом не исправляют одну повторяющуюся проблему. Речь идёт о голах. Хотя, похоже, они рассматривают варианты.
Говорили о Владимире Тарасенко. Я думаю, что какой-то обмен вероятен, даже если и не с его участием. Когда Свечникова подпишут, под потолком останется какое-то место. В этом направлении нужно что-то делать, я считаю», – написала Цивиан на сайте The Athletic.
Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.
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