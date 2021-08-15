«Сочи» заключил полноценный контракт с защитником Балдаевым
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Защитник Виктор Балдаев подписал контракт с ХК «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.
Ранее с 26-летним игроком был заключён пробный контракт перед стартом тренировочного лагеря. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2022 года.
Балдаев является воспитанником «Кристалла» (Электросталь), в КХЛ выступал за подмосковный «Атлант», московский «Спартак», нижегородское «Торпедо», череповецкую «Северсталь» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности он провёл в лиге 112 матчей, в которых набрал 11 (1+10) очков.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Сочи» первую игру проведёт 2 сентября дома с «Амуром».
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