«Сочи» заключил полноценный контракт с защитником Балдаевым

Защитник Виктор Балдаев подписал контракт с ХК «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.



Ранее с 26-летним игроком был заключён пробный контракт перед стартом тренировочного лагеря. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2022 года.



Балдаев является воспитанником «Кристалла» (Электросталь), в КХЛ выступал за подмосковный «Атлант», московский «Спартак», нижегородское «Торпедо», череповецкую «Северсталь» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности он провёл в лиге 112 матчей, в которых набрал 11 (1+10) очков.



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Сочи» первую игру проведёт 2 сентября дома с «Амуром».