Вудкрофт: «Динамо» покинуло 18 хоккеистов, мы всё ещё находимся в процессе перестройки

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги победного финала Кубка Салея с «Юностью» (4:2), а также рассказал о перестановках в составе перед сезоном КХЛ.



«Юность» провела очень хороший матч, проявила себя с наилучшей стороны. С ними было довольно сложно играть: это действительно очень сильная команда. Говоря о нашей игре, отмечу, что ребята сделали то, о чём мы их просили: в третьем периоде сыграть дисциплинированно. По этой игре вопросов нет, этот турнир мы использовали для того, чтобы подготовиться к чемпионату КХЛ.



Знаете, у нас произошли перестановки в сравнении с прошлым сезоном. Команду покинули 18 хоккеистов, и сейчас мы всё ещё находимся в процессе перестройки, пытаемся найти свой путь. Я уже не раз говорил, что мы хотим быть конкурентоспособной командой, которая может повторить тот успех, который мы имели в прошлом году. Мы постараемся сделать всё, чтобы сделать такую команду. Ребята здорово поработали на предсезонке, нам удалось найти «химию» между некоторыми игроками, но мы всё ещё продолжаем работать над тем, чтобы создать успешную команду.



Какие особенности в игре нынешней команды «Динамо» помогут снова попасть в плей-офф Кубка Гагарина? Если бы вы задали этот же вопрос в прошлом году, я бы вряд ли смог ответить, по каким критериям игры нам удалось так много побеждать в овертаймах. Наша команда будет расти, и мы обязательно найдём рецепт для победы в хоккейных матчах. Сейчас же отвечать на этот вопрос слишком рано. Мы всё ещё пытаемся прийти к идеальной формуле нашей игры. Но уже сейчас я знаю, что в команде собраны хорошие игроки, нам просто нужно немного времени», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт клуба.