Петросян и Ян Ху подрались в матче между «Торпедо» и «Куньлунем» на Кубке президента РК

Нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Стас Петросян и нападающий «Куньлунь Ред Стар» Ян Ху подрались в матче за третье место на Кубке президента Республики Казахстан.



На льду завязалась массовая потасовка в концовке третьего периода при счёте 2:0 в пользу пекинского клуба. После драки Петросян показал жест, изображающий узкие глаза.

«В конце матча у нас было большинство «пять на четыре». Я захожу в зону, забрасываю шайбу, и мне 91-й номер «Куньлуня» Тайлер Вонг бьёт клюшкой в плечо. Прилично так ударил, почувствовал через нагрудник. И началась драка, я скинул перчатки. Потом на меня налетел другой игрок. Нас разняли. Затем 8-й номер Ян Ху начал кричать мне: «Fuck you, armenian». Это оскорбление меня и моей нации. У меня в этот момент уже поехала голова. И на эмоциях я начал показывать эти некрасивые жесты в его сторону. Но то, что кричал он, никто не услышал, кроме меня.



Мой поступок никак не касался Казахстана и казахстанцев. Многие люди выразили своё возмущение. Хочу искренне и публично извиниться перед народом Казахстана и всеми, кого обидел своим жестом.



Я уже третий год играю в Казахстане и очень благодарен, что меня сюда пригласили. Мой путь в большой хоккей начался именно в Усть-Каменогорске. Никого не хотел оскорбить. Всё получилось на эмоциях. Я признаю свою вину.



Перед тем парнем я уже извинился, как и он передо мной. Мы встретились после игры в тренажёрном зале и пожали друг другу руки. Поговорили через переводчика и полностью уладили конфликт. Это игра, трудно было сдержать эмоции. Уже после матча начинаешь понимать и всё обдумывать», — цитирует Петросяна Шайба.KZ.



Отметим, что победу в матче одержал «Куньлунь» со счётом 2:1.