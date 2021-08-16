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Николай Кулёмин подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»

Николай Кулёмин подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»
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Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» подпишет контракт с бывшим нападающим «Металлурга» Николаем Кулёминым.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 35-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате за «Магнитку» 22 матча и набрал 7 (6+1) результативных баллов при полезности «+4». В плей-офф у Кулёмина одна результативная передача в 12 матчах при показателе полезности «-2».

За свою карьеру нападающий также выступал за клубы НХЛ: «Торонто Мэйпл Лифс» (2008-2014) и «Нью-Йорк Айлендерс» (2014-2018).

Кулёмин является двукратным чемпионом мира в составе национальной сборной России, выиграв золото в 2012 и 2014 годах. В составе «Металлурга» хоккеист становился чемпионом России 2007 года.

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