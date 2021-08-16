Николай Кулёмин подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» подпишет контракт с бывшим нападающим «Металлурга» Николаем Кулёминым.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 35-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате за «Магнитку» 22 матча и набрал 7 (6+1) результативных баллов при полезности «+4». В плей-офф у Кулёмина одна результативная передача в 12 матчах при показателе полезности «-2».
За свою карьеру нападающий также выступал за клубы НХЛ: «Торонто Мэйпл Лифс» (2008-2014) и «Нью-Йорк Айлендерс» (2014-2018).
Кулёмин является двукратным чемпионом мира в составе национальной сборной России, выиграв золото в 2012 и 2014 годах. В составе «Металлурга» хоккеист становился чемпионом России 2007 года.
Комментарии
- 16 августа 2021
-
08:47
-
08:23
- 15 августа 2021
-
23:22
-
22:25
-
22:12
-
21:34
-
21:00
-
20:16
-
19:38
-
19:07
-
18:30
-
18:03
-
17:42
-
16:54
-
16:39
-
16:29
-
16:17
-
15:25
-
13:54
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
11:54
-
10:32
-
09:47
-
09:10
-
08:49
-
08:39
- 14 августа 2021
-
23:55
-
23:53
-
22:58
-
22:30
-
21:04
-
19:41
-
19:05
Партнерский контент