«Каролина» подписала контракт с лучшим защитником ЮЧМ-2021

«Каролина Харрикейнз» подписала трёхлетний контракт новичка с защитником Алекси Хеймосалми.
Как сообщает официальный сайт клуба, в первые два сезона 18-летний защитник юниорской сборной Финляндии будет получать $ 750 тыс. на уровне НХЛ, в сезоне-2023/2024 — $ 775 тыс. В АХЛ зарплата Хеймосалми составит $ 80 тыс.
«Алекси — высококвалифицированный защитник, играющий на обеих сторонах площадки. Мы очень рады, что он сделает следующие шаги в своём развитии в нашем клубе», — заявил генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл.
Защитник был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2021 года во втором раунде под общим 44-м номером.
В прошедшем сезоне Хеймосалми выступал в системе клуба «Эссят». Он принял участие в 35 играх, набрав 21 (4+17) очко. На юниорском чемпионате мира — 2021 в составе сборной Финляндии он провёл семь матчей, отметившись 8 (2+6) результативными баллами, также он был признан лучшим защитником турнира.
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