«Куньлунь» выступил с заявлением по поводу слов форварда «Торпедо» Петросяна

«Куньлунь Ред Стар» выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим «Торпедо» Стасом Петросяном и его интервью.
«На взгляд нашего клуба, попытка погасить конфликт обернулась очередным его разжиганием. Утверждение о том, что Ян Ху крикнул в адрес Стаса Петросяна «Fuck you, armenian», является ложью, причём сколь наглой, столь и смехотворной.
Люди с постсоветского пространства, безусловно, знают, что фамилии, оканчивающиеся на «-ян», являются армянскими. Но игрок, родившийся в Китае, живущий в Северной Америке и к тому же носящий имя Ян, об этом понятия не имеет. Даже если бы он захотел каким-то образом оскорбить соперника, то определить его национальность по фамилии он бы никогда не смог.
К тому же по ходу матча, особенно во время конфликта, у игроков нет времени читать фамилии на спинах соперников и анализировать их происхождение. Неудивительно, что в интервью Стас Петросян посчитал нужным сделать оговорку: «То, что кричал он, никто не услышал, кроме меня».
Также ложью является последний пассаж, в котором рассказывается о встрече, беседе, взаимных извинениях и рукопожатии в тренажёрном зале. Никакой беседы не было. По словам нашего хоккеиста, они лишь встретились взглядами и Стас Петросян отвёл глаза. Тот факт, что не было никакого разговора, могут подтвердить все наши игроки, находившиеся в то время в спортзале», — цитирует пресс-службу «Куньлуня» «Шайба.kz».
- 16 августа 2021
-
10:27
-
09:33
-
08:47
-
08:23
- 15 августа 2021
-
23:22
-
22:25
-
22:12
-
21:34
-
21:00
-
20:16
-
19:38
-
19:07
-
18:30
-
18:03
-
17:42
-
16:54
-
16:39
-
16:29
-
16:17
-
15:25
-
13:54
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
11:54
-
10:32
-
09:47
-
09:10
-
08:49
-
08:39
- 14 августа 2021
-
23:55
-
23:53
-
22:58
-
22:30
-
21:04