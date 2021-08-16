Сергачёв: самая запоминающаяся серия плей-офф — с «Флоридой». Как команда они грязнее

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о том, какая из двух побед в Кубке Стэнли оказалась для него более тяжёлой, а также рассказал, какая серия плей-офф стала для него самой запоминающейся.



«Второй Кубок был немножко потяжелее, были и переезды, и всё остальное. В Нью-Йорке мы были в очень плохом отеле, далеко от арены. Маленькие нюансы, когда, например, ты едешь целый час на игру. Фанаты «Айлендерс» во время серии с «Бостоном», например, будили игроков соперников, стоя под окнами. А мы спрятались от них, жили в 40 минутах, в другом месте. Благодаря этому было тяжелее и психологически, и физически.



Плюс мы выиграли уже один титул. Мы не знали, как будет выглядеть в плей-офф Кучеров. А когда он вышел и в первой игре набрал 4 очка, то мы сказали: «Окей, идём за вторым Кубком».



Самая запоминающаяся серия была с «Флоридой». Кучерову давали как битой по ногам, и не следовало никаких дисквалификаций. Двойные стандарты судейства присутствовали в обе стороны. Но «Флорида» как команда грязнее», — сказал Сергачёв на YouTube-канале «ЧЕРКАС АТЛАНТ».