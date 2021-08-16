Источник: экс-защитник «Колорадо» подписал контракт с минским «Динамо»

Шведский защитник Антон Линдхольм подписал контракт с минским «Динамо».
Как сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда», хоккеист заключил соглашение с «зубрами» сроком на один сезон.
В прошедшем сезоне Линдхольм выступал за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Рокфорд Айсхогс». В 16 матчах он набрал 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-9».
Также на счету 26-летнего защитника 66 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Колорадо Эвеланш», в которых он набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «-4».
В 2016 году Линдхольм принял участие в чемпионате мира по хоккею в составе национальной сборной Швеции, проведя на турнире 3 матча.
Первый матч в новом сезоне КХЛ «зубры» проведут 3 сентября в гостях с московским «Динамо».
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