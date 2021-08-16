Форвард «Тампы» Жозеф поел путин из Кубка Стэнли
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мэтью Жозеф получил в своё распоряжение Кубок Стэнли.
24-летний форвард поел из трофея национальное квебекское блюдо — путин (блюдо быстрого питания, состоящее из картофеля фри, посыпанного молодым рассольным сыром и политого слегка подслащённой гарнирной подливкой. Появилось в Квебеке в 1950-х годах, в 2000-х популярность перекинулась на другие провинции и даже страны (США, Франция, Бельгия).
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Жозеф принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 19 (12+7) результативных баллов при показателе полезности «+3». В плей-офф форвард сыграл в шести встречах, отдав в них две голевые передачи и выиграв вместе с клубом второй Кубок Стэнли подряд.
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