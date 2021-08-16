Московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Адмирал»

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче над владивостокским «Адмиралом» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Встреча проходила на базе бело-голубых в Новогорске.



Счёт в матче на 18-й минуте в ситуации «пять на четыре» открыл шведский форвард москвичей Оскар Линдберг. Ассистентами выступили Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский. Удвоил преимущество «Динамо» на 23-й минуте нападающий Владислав Ефремов, соавторами шайбы стали Вячеслав Кулёмин и Иван Муранов.



Одну шайбу в третьем периоде на 47-й минуте в большинстве в составе «Адмирала» забросил защитник Данила Паливко. Ассистенты — Динар Хамидуллин и Владислав Ушенин.



В предстоящем сезоне КХЛ, который стартует 1 сентября, «Динамо» первый матч проведёт 3 сентября дома с минскими одноклубниками. «Адмирал» 2 сентября сыграет в гостях со «Спартаком».