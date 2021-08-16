Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Адмирал»

Московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Адмирал»
Комментарии

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче над владивостокским «Адмиралом» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Встреча проходила на базе бело-голубых в Новогорске.

Счёт в матче на 18-й минуте в ситуации «пять на четыре» открыл шведский форвард москвичей Оскар Линдберг. Ассистентами выступили Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский. Удвоил преимущество «Динамо» на 23-й минуте нападающий Владислав Ефремов, соавторами шайбы стали Вячеслав Кулёмин и Иван Муранов.

Одну шайбу в третьем периоде на 47-й минуте в большинстве в составе «Адмирала» забросил защитник Данила Паливко. Ассистенты — Динар Хамидуллин и Владислав Ушенин.

В предстоящем сезоне КХЛ, который стартует 1 сентября, «Динамо» первый матч проведёт 3 сентября дома с минскими одноклубниками. «Адмирал» 2 сентября сыграет в гостях со «Спартаком».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 августа 2021, понедельник. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Линдберг (Зайцев, Рашевский) – 17:30' (5x4)   2:0 Ефремов (Кулёмин, Муранов) – 22:07' (5x5)   2:1 Паливко (Хамидуллин, Ушенин Владислав) – 46:59' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021