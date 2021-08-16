Наставник «Анахайма» — о предпоследнем месте в НХЛ: неизбежная плата на пути к лучшему
Поделиться
Главный тренер «Анахайм Дакс» Даллас Икинс, возглавляющий команду два последних сезона, высказался о том, что его команда заняла последнее место в своём дивизионе и предпоследнее в лиге, в третий раз подряд не попав в плей-офф.
«Покажите мне успешного человека или успешную организацию, которым не пришлось преодолевать сложные периоды на этом пути. То, через что мы прошли за последний год, — это неизбежная плата на пути к лучшим временам. Нужно отнестись к этому с пониманием.
В конце года мы были совершенно другой командой. Мы выдавали на льду продукт совершенно иного, более высокого качества, чем в начале сезона или даже в середине», — приводит слова Икинса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Новость по теме«Анахайм» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды
Комментарии
- 16 августа 2021
-
21:25
-
21:14
-
20:53
-
20:36
-
20:18
-
19:57
-
19:35
-
19:05
-
19:00
-
18:22
-
18:09
-
18:00
-
17:54
-
17:35
-
17:16
-
16:46
-
16:19
-
15:19
-
14:58
-
14:47
-
14:14
-
14:02
-
13:00
-
12:31
-
12:15
-
11:53
-
11:13
-
10:27
-
09:33
-
08:47
-
08:23
- 15 августа 2021
-
23:22
-
22:25
-
22:12
-
21:34
Партнерский контент