Наставник «Анахайма» — о предпоследнем месте в НХЛ: неизбежная плата на пути к лучшему

Главный тренер «Анахайм Дакс» Даллас Икинс, возглавляющий команду два последних сезона, высказался о том, что его команда заняла последнее место в своём дивизионе и предпоследнее в лиге, в третий раз подряд не попав в плей-офф.

«Покажите мне успешного человека или успешную организацию, которым не пришлось преодолевать сложные периоды на этом пути. То, через что мы прошли за последний год, — это неизбежная плата на пути к лучшим временам. Нужно отнестись к этому с пониманием.

В конце года мы были совершенно другой командой. Мы выдавали на льду продукт совершенно иного, более высокого качества, чем в начале сезона или даже в середине», — приводит слова Икинса официальный сайт НХЛ на русском языке.