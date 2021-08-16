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Наставник «Анахайма» — о предпоследнем месте в НХЛ: неизбежная плата на пути к лучшему

Наставник «Анахайма» — о предпоследнем месте в НХЛ: неизбежная плата на пути к лучшему
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Главный тренер «Анахайм Дакс» Даллас Икинс, возглавляющий команду два последних сезона, высказался о том, что его команда заняла последнее место в своём дивизионе и предпоследнее в лиге, в третий раз подряд не попав в плей-офф.

«Покажите мне успешного человека или успешную организацию, которым не пришлось преодолевать сложные периоды на этом пути. То, через что мы прошли за последний год, — это неизбежная плата на пути к лучшим временам. Нужно отнестись к этому с пониманием.

В конце года мы были совершенно другой командой. Мы выдавали на льду продукт совершенно иного, более высокого качества, чем в начале сезона или даже в середине», — приводит слова Икинса официальный сайт НХЛ на русском языке.

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