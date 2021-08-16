Кудашов — о матче с «Адмиралом»: взрослые игроки взяли на себя другие роли — лидерские

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги встречи с «Адмиралом» (2:1).
«Мы довольны игрой, довольны даже не результатом, а тем, что взрослые хоккеисты взяли на себя другие роли — не такие, какие у них обычно были, а лидерские. Молодёжь хорошо влилась, добавила энергии, и вообще хорошо играли. Кстати, для них это полноценные матчи, поэтому мы довольны.
Какая установка была для молодых ребят и как выполнили игровое задание? В первую очередь от них требовалась энергия, которую они прибавили сегодня, а также движение. Задание они выполнили.
Есть ли наработки для следующего матча — с «Авангардом»? Ещё есть время, пока идёт предсезонка, мы всё равно продолжаем работать», — приводит слова Кудашова телеграм-канал москвичей.
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