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Кудашов — о матче с «Адмиралом»: взрослые игроки взяли на себя другие роли — лидерские

Кудашов — о матче с «Адмиралом»: взрослые игроки взяли на себя другие роли — лидерские
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги встречи с «Адмиралом» (2:1).

«Мы довольны игрой, довольны даже не результатом, а тем, что взрослые хоккеисты взяли на себя другие роли — не такие, какие у них обычно были, а лидерские. Молодёжь хорошо влилась, добавила энергии, и вообще хорошо играли. Кстати, для них это полноценные матчи, поэтому мы довольны.

Какая установка была для молодых ребят и как выполнили игровое задание? В первую очередь от них требовалась энергия, которую они прибавили сегодня, а также движение. Задание они выполнили.

Есть ли наработки для следующего матча — с «Авангардом»? Ещё есть время, пока идёт предсезонка, мы всё равно продолжаем работать», — приводит слова Кудашова телеграм-канал москвичей.

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