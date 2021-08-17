Журналист из США: Капризов заслужил возможную сделку с ЦСКА как рычаг давления на «Уайлд»

Журналист Кен Кэмпбелл прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

«Важно помнить, что хотя Капризов провёл всего 55 матчей в НХЛ, он заслужил право требовать того, чего, по его мнению, он стоит. Он также заслужил право использовать возможную сделку с ЦСКА в качестве рычага давления на «Уайлд», и ничто не мешает ему отправиться обратно в Россию. В прошлом сезоне он стал лучшим новичком сезона по голам и очкам, завоевал «Колдер Трофи» и помог «Уайлд» выиграть кучу матчей. А взамен получил всего $ 1,6 млн минус эскроу. Кирилл Капризов ничего не должен «Миннесоте».



Однако и у «Уайлд» есть свои права. Рычаг действует в обе стороны. У Кирилла нет другого выбора в НХЛ, кроме как переподписать контракт с «Миннесотой», поскольку он не может получить оффершит от другой команды.

Контраргументом «Уайлд» в этом споре является то, что они готовы предложить Капризову самый большой контракт в истории НХЛ для игрока с таким небольшим резюме. Они скажут, что он провёл всего 55 матчей с семью командами, четыре из которых не вышли в плей-офф. Глубоко внутри Герин понимает, что Капризов не сможет зарабатывать $ 10 млн. По крайней мере в ближайшие три года и в НХЛ. Если Капризов решит провести следующий год в России, ему всё равно нужно будет отыграть сезон в НХЛ, чтобы получить право на арбитраж, и нет практически никаких шансов, что он получит такую зарплату через иск. Как бы неприятно это ни звучало, «Уайлд» будут контролировать права Капризова ближайшие три года.



Герин также должен использовать те рычаги, которые ему предоставляет коллективный договор. Отпустив Капризова в ЦСКА, он окажет на него давление, заставив сделать шаг, который выведет его из НХЛ как минимум на сезон. И, что более важно, это заставит Капризова и ЦСКА ответить за свои слова. Совпадение, не так ли, что предложение, поступившее Капризову, рассчитано всего на один год и содержит именно ту зарплату, которую он хочет получать по новому договору? Если Герин решится на этот шаг, ему понадобится полная поддержка со стороны руководства и болельщиков. Он также рискует испортить отношения с игроком в долгосрочной перспективе. Но, вспоминая, что думал Артемий Панарин о городе Коламбус, я не чувствую, что Капризов невероятно заинтересован в том, чтобы остаться в Миннесоте надолго.



Всё это — часть переговоров с большими ставками, и есть ещё две недели до вступления в силу контракта Капризова с ЦСКА, если он вообще существует. Если да, Герин может позволить Капризову уйти на год, и, если после этого он захочет играть в НХЛ, «Уайлд» будут ждать. Они ждали его первого приезда пять лет. Ещё один год не станет для них концом света», — приводит слова Кэмпбелла Hockey Unfiltered.