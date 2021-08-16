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«Адмирал» подписал контракт со вторым бомбардиром финского чемпионата

«Адмирал» подписал контракт со вторым бомбардиром финского чемпионата
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Нападающий финского ТПС Джош Кестнер стал игроком команды Континентальной хоккейной лиги «Адмирал», сообщает агент игрока Алёша Пилко на своей странице в «Твиттере».

В минувшем сезоне в списке бомбардиров финского чемпионата 27-летний Кестнер стал вторым, а в зачёте снайперов — третьим.

В сезоне-2020/2021 на счету форварда 58 матчей в регулярном чемпионате Финляндии и 49 (24+ 25) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф он провёл 13 встреч, набрав 10 (6+4) очка при показателе полезности «0».

Напомним, ранее «Адмирал» получил доступ к Центральной информационной базе (ЦИБ), дающий право подписывать контракты с игроками. Клубу был закрыт доступ в ЦИБ из-за того, что конкурсный управляющий вовремя не подал информацию о тренере и четырёх игроках, перед которыми у старого юридического лица сохранилась задолженность по заработной плате.

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