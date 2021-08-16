Девушка-вратарь пройдёт просмотр в мужской команде из юниорской лиги Квебека
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Голкипер женской юниорской сборной Канады Ив Гаскон пройдёт просмотр в мужской команде, сообщает The Hockey News на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что вратарь получила приглашение от команды «Гатино», которая выступает в юниорской лиге Квебека.
18-летняя Гаскон пропустила весь прошлый сезон, так как все женские лиги были закрыты из-за пандемии коронавируса.
В сезоне-2019/2020 голкипер, выступая за «Колледж Эстер-Блондин Феникс», приняла участие в 25 встречах регулярного чемпионата QMAAA, в которых одержала шесть побед при 89,3% отражённых бросков и коэффициенте полезности 3.57. В плей-офф Гаскон сыграла два матча, потерпев поражения в обоих при 89% отражённых бросков и коэффициенте полезности 3.90.
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