Юханссон: Никитин — прекрасный тренер и человек. Думаю, многие удивились его отставке

Вратарь СКА Ларс Юханссон прокомментировал поражение в финале Кубка Гагарина с «Авангардом» во время игры за ЦСКА, расставание с армейцами, а также отставку главного тренера ЦСКА Игоря Никитина.

«Конечно, все были расстроены поражением, клуб захотел перемен. Возможно, у ЦСКА был новый план. Я попал в число тех, с кем расстались, но всё к лучшему. Сейчас у меня великолепный шанс поиграть в великолепной команде.

Совсем не считаю, что со мной поступили несправедливо. Я просто всегда стараюсь показывать свой максимум, выигрывать. Это же я пытался сделать и в прошлом сезоне. К сожалению, мы не стали чемпионами. ЦСКА принял такое решение, я не могу на это повлиять. КХЛ — тяжёлая лига, в ней много сильных команд, которые хотят выигрывать каждый год, и всегда надо находить новые способы это сделать. Думаю, мы провели хороший сезон, но, очевидно, в клубе хотели что-то изменить, сделать перезагрузку, не знаю. Мы, игроки, можем только стараться победить, а руководство уже решает, что лучше для клуба, как сделать так, чтобы добиться побед.

Думаю, многие удивились отставке Игоря Никитина. Но всякое бывает, я особо об этом не думаю. Никитин — прекрасный тренер, мне нравилось работать с ним, нравились его лидерские качества. Он замечательный человек, спокойный, всегда проявлял интерес ко мне не только как к игроку, но и как к личности. Дружелюбный и очень приятный», — сказал Юханссон в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.