«Торпедо» оштрафовало Петросяна. Он показал жест, изображающий узкие глаза, в адрес Ху Яна

Усть-каменогорское «Торпедо» на официальном сайте выступило с заявлением по ситуации с нападающим Стасом Петросяном.
«15 августа 2021 года во время матча за третье место традиционного турнира — Кубка президента республики Казахстан — между командами «Куньлунь» и «Торпедо» произошёл инцидент между нападающим «Торпедо» Стасом Петросяном и игроком «Куньлуня» Ху Яном, в ходе которого Стас Петросян показал Ху Яну неприличный жест, и это вызвало негативную реакцию со стороны пекинской команды и болельщиков.
От имени клуба мы приносим извинения хоккейному клубу «Куньлунь» и лично Ху Яну за инцидент на вчерашнем матче. Руководство клуба оштрафовало Стаса Петросяна за поведение, нарушающее этические нормы, и провело с ним воспитательную беседу.
Хоккейный клуб «Торпедо» выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи и расе. Такое поведение недопустимо в спортивном сообществе, где главными принципами остаются уважение к соперникам и честная борьба.
«Торпедо» — интернациональный коллектив, в котором дружно живут, работают и стремятся к большим победам люди разных национальностей и вероисповеданий.
Уверены, что только уважая своих соперников и не делая различий по национальному или религиозному признаку, мы сможем добиться успехов», – говорится в сообщении.
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