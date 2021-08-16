Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» оштрафовало Петросяна. Он показал жест, изображающий узкие глаза, в адрес Ху Яна

«Торпедо» оштрафовало Петросяна. Он показал жест, изображающий узкие глаза, в адрес Ху Яна
Комментарии

Усть-каменогорское «Торпедо» на официальном сайте выступило с заявлением по ситуации с нападающим Стасом Петросяном.

«15 августа 2021 года во время матча за третье место традиционного турнира — Кубка президента республики Казахстан — между командами «Куньлунь» и «Торпедо» произошёл инцидент между нападающим «Торпедо» Стасом Петросяном и игроком «Куньлуня» Ху Яном, в ходе которого Стас Петросян показал Ху Яну неприличный жест, и это вызвало негативную реакцию со стороны пекинской команды и болельщиков.

От имени клуба мы приносим извинения хоккейному клубу «Куньлунь» и лично Ху Яну за инцидент на вчерашнем матче. Руководство клуба оштрафовало Стаса Петросяна за поведение, нарушающее этические нормы, и провело с ним воспитательную беседу.

Хоккейный клуб «Торпедо» выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи и расе. Такое поведение недопустимо в спортивном сообществе, где главными принципами остаются уважение к соперникам и честная борьба.

«Торпедо» — интернациональный коллектив, в котором дружно живут, работают и стремятся к большим победам люди разных национальностей и вероисповеданий.

Уверены, что только уважая своих соперников и не делая различий по национальному или религиозному признаку, мы сможем добиться успехов», – говорится в сообщении.

Новость по теме
«Куньлунь» выступил с заявлением по поводу слов форварда «Торпедо» Петросяна
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021