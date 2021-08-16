«Никогда не делил людей по расовому признаку». Петросян принёс извинения Ху Яну

Нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Стас Петросян прокомментировал инцидент в ходе матча Кубка президента республики Казахстан с «Куньлунем». Ранее решением клуба хоккеист был оштрафован.
«Я искренне сожалею о произошедшем. Всё происходило в момент, когда мы пытались отыграться со счёта 0:2, и жест был показан на эмоциях в результате потасовки.
Никогда не делил людей по национальному и расовому признаку. Такой жест с моей стороны недопустим. Хочу принести личные извинения клубу «Куньлунь» и лично Ху Яну за этот инцидент», — приводит слова Петросяна официальный сайт «Торпедо».
Напомним, в конце матча между «Куньлунем» и «Торпедо» между Петросяном и Тайлером Вонгом началась перепалка, после чего, по словам игрока усть-каменогорской команды, Ху Ян крикнул грубое оскорбление в адрес игрока и его национальности. После этого Петросян показал некрасивые жесты в сторону Ху Яна.
- 16 августа 2021
-
22:55
-
22:29
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:25
-
21:14
-
20:53
-
20:36
-
20:18
-
19:57
-
19:35
-
19:05
-
19:00
-
18:22
-
18:09
-
18:00
-
17:54
-
17:35
-
17:16
-
16:46
-
16:19
-
15:19
-
14:58
-
14:47
-
14:14
-
14:02
-
13:00
-
12:31
-
12:15
-
11:53
-
11:13
-
10:27
-
09:33
-
08:47