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«Никогда не делил людей по расовому признаку». Петросян принёс извинения Ху Яну

«Никогда не делил людей по расовому признаку». Петросян принёс извинения Ху Яну
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Нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Стас Петросян прокомментировал инцидент в ходе матча Кубка президента республики Казахстан с «Куньлунем». Ранее решением клуба хоккеист был оштрафован.

«Я искренне сожалею о произошедшем. Всё происходило в момент, когда мы пытались отыграться со счёта 0:2, и жест был показан на эмоциях в результате потасовки.

Никогда не делил людей по национальному и расовому признаку. Такой жест с моей стороны недопустим. Хочу принести личные извинения клубу «Куньлунь» и лично Ху Яну за этот инцидент», — приводит слова Петросяна официальный сайт «Торпедо».

Напомним, в конце матча между «Куньлунем» и «Торпедо» между Петросяном и Тайлером Вонгом началась перепалка, после чего, по словам игрока усть-каменогорской команды, Ху Ян крикнул грубое оскорбление в адрес игрока и его национальности. После этого Петросян показал некрасивые жесты в сторону Ху Яна.

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