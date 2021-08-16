Генменеджер «Миннесоты» — о Капризове и КХЛ: меня это совершенно не беспокоит

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился подробностями переговоров о продлении контракта с нападающим Кириллом Капризовым, сообщает североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

«Герин сказал, что с Капризовым «дела идут достаточно хорошо, и мы продолжаем двигаться вперёд». Он сказал, что с агентом Капризова идёт постоянное общение. Это будет более длительная сделка, чем у Фиалы.



Об угрозе отъезда Кирилла в КХЛ Герин сказал следующее: «Это не моё решение. Меня это совершенно не беспокоит», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, согласно которой россиянин подписал предварительное соглашение с ЦСКА на $ 10 млн, которое вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписан новый контракт с «Миннесотой».



Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.