Только Задоров и форвард «Флориды» Санхайм не решили вопрос с контрактами до арбитража

Только два игрока, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов, ещё не договорились со своими клубами о новом контракте и ждут арбитражных слушаний.
Один из них — защитник Никита Задоров, права на которого принадлежат «Калгари Флэймз». Также арбитража ждёт Трэвис Санхайм («Флорида Пантерз»).
Никита Задоров был обменян этим летом в «Калгари» из «Чикаго Блэкхоукс» на выбор в третьем раунде драфта-2022.
В 55 матчах за «ястребов» в прошлом сезоне 26-летний защитник набрал 8 (1+7) очков.
Задоров был выбран «Баффало Сэйбрз» в первом раунде (под 16-м номером) драфта-2013. Всего в 411 матчах в регулярных сезонах за «Чикаго», «Колорадо Эвеланш» и «Баффало» он набрал 83 (23+60) очка, а также 8 (4+4) очков в 33 встречах плей-офф Кубка Стэнли.
- 16 августа 2021
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