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Стал известен состав сборной Беларуси для подготовки к квалификации ОИ-2022

Стал известен состав сборной Беларуси для подготовки к квалификации ОИ-2022
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Стал известен состав сборной Беларуси, который будет готовиться к предстоящим матчам олимпийской квалификации, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

С 26 по 29 августа команды Беларуси, Австрии, Польши и Словакии разыграют одну путёвку в Пекин-2022.

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт вызвал на сбор 28 хоккеистов:

Вратари: Алексей Колосов, Иван Кульбаков (оба — «Динамо» Минск, КХЛ), Дэнни Тейлор (без клуба).

Защитники: Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Кирилл Готовец («Авангард», КХЛ), Павел Денисов, Владислав Ерёменко, Сергей Сапего, Илья Шинкевич (все — «Динамо» Минск, КХЛ), Дмитрий Знахаренко («Амур», КХЛ), Владислав Колячонок («Аризона Койотс», НХЛ), Дмитрий Коробов («Спартак», КХЛ), Илья Соловьёв («Калгари», НХЛ).

Нападающие: Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Артем Демков, Александр Павлович, Александр Суворов, Илья Усов (все — «Динамо» Минск, КХЛ), Данила Климович («Ванкувер Кэнакс», НХЛ), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Никита Комаров, Франсис Паре (оба — «Авангард», КХЛ), Евгений Оксентюк («Даллас Старз», НХЛ), Алексей Протас («Херши Беарс», АХЛ), Андрей Стась («Трактор», КХЛ), Егор Шарангович («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ).

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