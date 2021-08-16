The Athletic: «Миннесота» уже не рассчитывает подписать контракт с Капризовым на 8 лет

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин продолжает вести активные переговоры с нападающим Кириллом Капризовым, который находится в статусе ограниченно свободного агента, и его представителем. Однако в клубе уже не рассчитывают подписать максимальный, восьмилетний контракт с россиянином, сообщает The Athletic.
Теперь «Дикари» хотят заключить соглашение на 5-6 лет. При этом зарплата форварда может составить около $ 9 млн за сезон. В клубе полагают, что это будет достойный компромисс, так как сторона российского игрока настаивала на краткосрочном контракте, чтобы Капризов имел шанс выйти на рынок свободных агентов в 2024 году.
Сезон-2020/2021 стал дебютным для Капризова в НХЛ. Он набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата. 24-летний Кирилл также стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.
- 16 августа 2021
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