Михайлов: четыре отставки тренеров из клубов столичного региона в КХЛ не стали сюрпризом

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал тренерские перестановки в московских клубах КХЛ в нынешнее межсезонье.



«Да, это бросается в глаза — новые люди летом возглавили „Динамо“, „Спартак“ и „Витязь“. Тем не менее пресса основные свои силы бросила на ЦСКА, что не совсем понятно. Но меня радует, что в последние недели в родном клубе идёт спокойный и планомерный тренировочный процесс, журналисты уже успокоились, а болельщики в общем-то и не волновались.



Тренерская работа — самая сложная, прогнозы в ней не работают. Но всем понятно, что у Сергея Викторовича есть всё необходимое, чтобы реализовать себя в новой роли. Пожелаю ему плодотворной работы.



Фёдоров — нападающий, а ЦСКА всегда играл в комбинационный атакующий хоккей, что в последние сезоны не всегда получалось — именно в плане стиля. Уверен, что в этом направлении и будет меняться армейская команда — без потери результата.



Стали ли сюрпризом отставки и в трёх других клубах столичного региона? Нет, как и в ЦСКА, там всё закономерно. Все четыре тренера не смогли показать тот результат, на который команды нацеливались. Поэтому эти четыре отставки для меня не сюрприз. Сам был тренером, знаю, под каким давлением всегда находишься.



Что не получилось у Владимира Крикунова в „Динамо“? Он пришёл в „Динамо“ в нелёгкие времена, за два сезона стабилизировал ход команды. Но в последнем плей-офф бело-голубые уступили СКА, задача оказалась не решена. Отсюда замена на Алексея Кудашова, у которого, несмотря на возраст, уже солидный опыт работы, в том числе в сборной.



Что с Олегом Знарком и „Спартаком“? Та же история. Знарок работал с красно-белыми два сезона, но прогресса не было, каждый раз следовал вылет в первом раунде плей-офф. Решение руководства логичное, у Олега не получилось.



Миронов — наш, армеец. Да, в КХЛ в роли главного тренера он — новичок, но при этом он прошёл все необходимые этапы развития, хорошо поработал у нас в „Красной Армии“ и „Звезде“, был ассистентом в „Нефтехимике“. Считаю, болельщики „Спартака“ зря волнуются — опыт и тренерский талант у Миронова есть.



Что касается Кравеца, то, как и другие московские тренеры, он отработал на своём уровне, хотя „Витязь“ — специфический клуб и там, наверное, сложнее, чем в „Спартаке“ или ЦСКА. Но Подольск единственным в регионе не вышел в плей-офф, отсюда отставка. Посмотрим, решит ли кубковую задачу молодой Юрий Бабенко», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.