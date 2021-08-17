Генменеджер «Торпедо» прокомментировал подписание победившего рак голкипера Мурыгина

Генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал подписание контракта с голкипером Алексеем Мурыгиным, который сумел победить рак.
«Алексей — достойнейший человек, настоящий спортсмен. И его подписание не было для пиара. Он действительно нам нужен, нужен команде. Мурыгин в хорошей форме.
Как видите, мы его сначала брали на пробный контракт. И по прошествии его увидели, что можно его подписывать, поэтому заключили полноценное соглашение на год. У Алексея большой опыт, ему есть чем поделиться с командой. И мы рассчитываем на него в сезоне», – цитируют Гафурова «Известия».
Мурыгин пропустил два сезона из-за онкологического заболевания.
Напомним, что 34-летний вратарь является действующим рекордсменом КХЛ по продолжительности «сухой» серии, которая составляет 302 минуты и 11 секунд.
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