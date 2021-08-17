Сергачёв — о сборах в России: 5 станций, затем — 16 по 400 метров. Не забуду это ублюдство

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв вспомнил о том, как раньше проходили летние предсезонные сборы в России.
«Самое нелюбимое на русских сборах? Пять станций за футбольными воротами – 25 секунд ты работаешь. Блин толкаешь 25 килограмм, отжимания…
Ну это не городок, нет. Вот эту херню сделал, все закончили – и 16 по 400 метров. Вот это ублюдство я никогда в жизни не забуду.
Это ещё не вся тренировка была. Мы это закончили, потом пошли бороться. Знаешь, как мы боролись? Двое ворот, кроссовки ставили, и три игрока. Три мужика – там в «Барсе» ребята по 21-22 года. И нужно в одни ворота занести, либо в другие.
То есть ты один борешься с двумя здоровенными мужиками. Меня поставили с Андреем Алексеевым и Дамиром Галиным. Галин 1994 года – такая рама была. Добрейший души человек, но вот такая рама.
А Алексеев был такой нахрен накачанный. И мне 16 лет – иди, борись с ними, а я уже 400 пробежал, дышать не могу.
Пошёл бороться, потом какие-то отжимания были с резинками. Вся эта тренировка часа три длилась под жарой. Сейчас ребята это проходят – предсезонка у них», – сказал Сергачёв на YouTube-канале «ЧЕРКАС АТЛАНТ».
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