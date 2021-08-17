Болельщики «Рейнджерс» разместили баннер с призывом отпустить Айкела из «Баффало»

Болельщики «Нью-Йорк Рейнджерс» разместили рекламный постер рядом с ареной «Баффало Сэйбрз», посвящённый ситуации с обменом форварда Джека Айкела.
«Разве запросы на обмен не вызывают боль в шее?», – сообщает надпись на баннере, сопровождаемая хэштегом «Свободу Джеку».
Ранее сообщалось о том, что в сделку по обмену Айкела быть включён центральный нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.
Напомним, контракт форварда с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.
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