Источник: «Ак Барс» обменяет защитника Мёрфи в «Сибирь»
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Канадский защитник Тревор Мёрфи покинет «Ак Барс».
Как сообщает «Спорт Бизнес Online», казанский клуб обменяет защитника в «Сибирь» на денежную компенсацию.
Мёрфи перешёл в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона из «Куньлуня». За казанский клуб канадец принял участие в 21 игре регулярного чемпионата, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности "+8". В плей-офф Мёрфи сыграл в 8 встречах, сумев набрать в них 4 (1+3) результативных балла при общей полезности "+2".
Также защитник выступал в различных клубах хоккейной лиги Онтарио и Американской хоккейной лиги. В сезоне-2017/18 Мёрфи провёл 8 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Аризоны», отличившись 3 (1+2) очками при полезности «0».
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