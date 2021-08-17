«Барыс» и защитник Максим Минеев расторгли пробный контракт по обоюдному согласию

«Барыс» заявил о прекращении сотрудничества с защитником Максимом Минеевым.

Как сообщает официальный сайт клуба, пробный контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В составе «Барыса» Минеев провёл один матч в рамках Кубка Президента Республики Казахстан.



24-летний защитник выступал в КХЛ за «Авангард», «Северсталь», московское «Динамо» и «Торпедо». Прошлый сезон хоккеист начинал в «Сочи», где за 17 матчей заработал два очка (1+1) за результативность. Вторую часть чемпионата он провёл в «Ижстали» в ВХЛ, за которую сыграл в восьми матчах.

Напомним, в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги, который стартует 1 сентября, в первом матче «Барыс» 3 сентября дома сыграет с «Салаватом Юлаевым».