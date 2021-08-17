Генменеджер «Торпедо»: желаем Жафярову найти вызов в НХЛ. Если не получится — ждём у себя

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров поделился мнением о ситуации вокруг форварда Дамира Жафярова. На данный 27-летний нападающий находится без контракта, рассматривая варианты в НХЛ. Права в КХЛ на игрока остаются у «Торпедо».
«Можно какие-то выводы делать из присутствия на матче со «Спартаком» Дамира Жафярова? Даже если бы у Дамира уже был контракт в НХЛ, мы все равно были бы рады видеть его здесь. Он для «Торпедо» всегда свой.
Думаю, ещё будут события, связывающие Нижний Новгород с Дамиром вне зависимости от того, будет он внутри «Торпедо» или нет. Об этом чуть позже вы узнаете.
Клуб до сих пор не удалил профиль Жафярова с официального сайта «Торпедо». И из раздевалки тоже.
Дамир – по-прежнему ограниченно свободный агент. Его права принадлежат «Торпедо». Мы желаем ему найти свой вызов в НХЛ. Если не получится, то, конечно, ждём его у себя.
Рассматривается вариант с продажей прав на Жафярова? Мы не видим, как можно использовать эти деньги. Даже если какая-то баснословная сумма будет, мы не видим, кого можно купить, чтобы он оказывал то же влияние на игру, что и Дамир, тем более вы видите, что в этом году, пусть пока и на бумаге, но очень серьёзный состав подбирается. Это важный год для Нижнего Новгорода: 800-летие города, 75 лет «Торпедо». Нам интересно, чтобы Дамир был у нас», – приводят слова Гафурова «Известия».
Жафяров в прошедшем чемпионате провёл 58 матчей, набрав 61 очко (21+40) при показателе полезности «+6». В сезоне-2020/2021 нападающий установил новый клубный рекорд по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате, побив достижение Михаила Варнакова-старшего, державшееся 38 лет. Жафяров стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата.
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