«Спартак» в товарищеском матче разгромил «Витязь», прервав серию из трёх поражений

Московский «Спартак» с разгромным счётом одержал победу в товарищеском матче с подмосковным «Витязем» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).
В составе победителей дублем отметились форварды Александр Авцин и Дмитрий Вишневский. По одной шайбе забросили защитник Тим Хид и нападающий Дмитрий Кугрышев. У «Витязя» единственный гол на счету защитника Егора Воронкова.
Ранее «Спартак» уступал в трёх контрольных матчах подряд: московскому «Динамо» (2:6), и дважды — нижегородскому «Торпедо» (1:2, 2:5).
Следующий товарищеский матч красно-белые сыграют в четверг, 19 августа, с ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» проведёт контрольную встречу в субботу, 21 августа. Соперник — владивостокский «Адмирал». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
В новом сезоне КХЛ «Спартак» первый матч проведёт 2 сентября дома с «Адмиралом». «Витязь» в этот же день сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».
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