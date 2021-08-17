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«Спартак» в товарищеском матче разгромил «Витязь», прервав серию из трёх поражений

«Спартак» в товарищеском матче разгромил «Витязь», прервав серию из трёх поражений
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Московский «Спартак» с разгромным счётом одержал победу в товарищеском матче с подмосковным «Витязем» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

В составе победителей дублем отметились форварды Александр Авцин и Дмитрий Вишневский. По одной шайбе забросили защитник Тим Хид и нападающий Дмитрий Кугрышев. У «Витязя» единственный гол на счету защитника Егора Воронкова.

Ранее «Спартак» уступал в трёх контрольных матчах подряд: московскому «Динамо» (2:6), и дважды — нижегородскому «Торпедо» (1:2, 2:5).

Следующий товарищеский матч красно-белые сыграют в четверг, 19 августа, с ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» проведёт контрольную встречу в субботу, 21 августа. Соперник — владивостокский «Адмирал». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

В новом сезоне КХЛ «Спартак» первый матч проведёт 2 сентября дома с «Адмиралом». «Витязь» в этот же день сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 августа 2021, вторник. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Авцин (Квартальнов) – 07:15' (5x5)   2:0 Шашков (Кугрышев, Вишневский) – 17:27' (5x5)   3:0 Хед (Петтерссон, Лехтеря) – 25:16' (5x5)   4:0 Кугрышев (Шашков) – 39:54' (5x5)   5:0 Авцин (Цыплаков, Квартальнов) – 50:53' (5x5)   5:1 Воронков (Кемиляйнен) – 54:58' (5x4)   6:1 Вишневский (Кугрышев) – 56:01' (5x4)
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