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«Адмирал» подписал контракт с нападающим сборной Латвии Букартсом

«Адмирал» подписал контракт с нападающим сборной Латвии Букартсом
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«Адмирал» подписал контракт с латвийским нападающим Рихардсом Букартсом.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение с игроком заключено сроком на один год.

25-летний нападающий в настоящий момент тренируется в составе сборной Латвии, готовясь к предстоящей олимпийской квалификации в Риге в конце августа.

Прошедший сезон Букартс провёл в составе рижского «Динамо». Он принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 17 (11+6) результативных баллов при показателе полезности "-10".

За свою профессиональную карьеру Бухартс также поиграл за клубы в лигах США, Чехии и Германии.

Ранее стало известно, что «Адмирал» получил доступ к Центральной информационной базе (ЦИБ), дающий право подписывать контракты с игроками.

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