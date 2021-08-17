«Адмирал» подписал контракт с нападающим сборной Латвии Букартсом
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«Адмирал» подписал контракт с латвийским нападающим Рихардсом Букартсом.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение с игроком заключено сроком на один год.
25-летний нападающий в настоящий момент тренируется в составе сборной Латвии, готовясь к предстоящей олимпийской квалификации в Риге в конце августа.
Прошедший сезон Букартс провёл в составе рижского «Динамо». Он принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 17 (11+6) результативных баллов при показателе полезности "-10".
За свою профессиональную карьеру Бухартс также поиграл за клубы в лигах США, Чехии и Германии.
Ранее стало известно, что «Адмирал» получил доступ к Центральной информационной базе (ЦИБ), дающий право подписывать контракты с игроками.
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